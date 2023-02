EUA veem cada vez mais a ajuda à Ucrânia como ‘finita’ – mídia – CMIO

Kiev não tem mais um “cheque em branco” de Washington e o apoio pode diminuir à medida que a oposição política cresce, diz a Newsweek

O apoio entre os legisladores dos EUA para a continuação da ajuda à Ucrânia é “bastante robusto,” mas à medida que o conflito com a Rússia se arrasta e as eleições de 2024 se aproximam, o apoio de Washington a Kiev pode vacilar, informou a Newsweek na quarta-feira.

Membros do Congresso veem cada vez mais a ajuda à Ucrânia como “finito,” e cada vez mais seus eleitores acreditam que os EUA estão dando demais a Kiev, disse o meio de comunicação. “Houve um declínio na parcela de americanos que veem a guerra como uma ameaça direta à segurança nacional dos EUA”, disse. Rob Singh, professor da Universidade de Londres, disse à Newsweek.

Mesmo com o presidente Joe Biden e membros de seu governo continuando a prometer apoio publicamente “por quanto tempo for necessário” para a Ucrânia vencer o conflito, as autoridades dos EUA estão enfatizando aos líderes da Ucrânia em particular que “não podemos fazer nada e tudo para sempre,” o Washington Post informou no início desta semana. A Newsweek citou o Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank de Washington, dizendo que as autoridades americanas também sinalizaram a Kiev que a ajuda de segurança ocidental é “finito.”













A mudança de humor ocorreu depois que os republicanos ganharam o controle da Câmara dos Representantes nas eleições de meio de mandato de novembro. A vitória veio depois que o líder republicano Kevin McCarthy, agora presidente da Câmara, disse em outubro que os EUA não dariam mais atenção “cheque em branco” para a Ucrânia se seu partido ganhasse o controle da Câmara.

O representante Matt Gaetz, da Flórida, apresentou na semana passada uma resolução, co-assinada por dez de seus colegas, pedindo que os EUA suspendam sua ajuda à Ucrânia e instem Kiev e Moscou a negociar um acordo de paz. Essa oposição tornará mais difícil a aprovação de fortes pacotes de ajuda no Congresso, disse Singh. Ele acrescentou que a questão provavelmente se tornará mais divisiva à medida que o ex-presidente Donald Trump e outros candidatos presidenciais dos EUA debaterem a política de ajuda de Biden.

Essa ajuda militar nunca pode ser infinita, disse Michael Clarke, professor do Kings College London, à Newsweek. “Essas indicações atuais de potencial relutância em continuar são realmente apenas expressões do que é existencialmente verdadeiro – que a Ucrânia não deve apenas continuar lutando este ano, mas apresentar alguma mudança decisiva no campo de batalha que de alguma forma mude a dinâmica claramente a seu favor.”