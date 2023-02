FMI diz que chegou a acordo com a Ucrânia para negociar empréstimos

“A equipe do FMI e as autoridades ucranianas chegaram a um acordo em nível de equipe sobre a primeira e última revisão sob o Monitoramento do Programa com Envolvimento da Diretoria (PMB). Este acordo, que está sujeito à aprovação da Administração do FMI, abre caminho para iniciar discussões sobre um programa de pleno direito apoiado pelo Fundo”, disse o organismo em comunicado.