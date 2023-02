Socorristas turcos entregam dois milhões de dólares dos escombros à polícia

Terremotos de magnitude 7,7 e 7,6 ocorreram em 6 de fevereiro com intervalo de nove horas na província de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia. Os tremores, seguidos de centenas de tremores secundários, foram sentidos em 11 províncias do país e estados vizinhos, incluindo a Síria. De acordo com os dados mais recentes, mais de 39 mil pessoas morreram na Turquia.