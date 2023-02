Macron se opõe à mudança de regime na Rússia — CMIO

O líder francês destacou, porém, que ainda não chegou o momento de dialogar com Moscou sobre a Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, diz que a raiz do atual conflito na Ucrânia é que nem a Europa nem a Rússia “bem digerido” o fim da Guerra Fria após a queda da URSS em 1991 e destacou a importância de reavaliar o relacionamento da Europa com Moscou.

No entanto, ele observou que o momento do diálogo com a Rússia ainda não chegou e que a Europa precisa continuar fornecendo apoio, incluindo ajuda militar, à Ucrânia e impedir que Moscou obtenha uma vitória militar no campo de batalha.

Falando na Conferência de Segurança de Munique na sexta-feira, Macron deu sua opinião sobre o “mentalidade russa” afirmando que após o colapso da União Soviética, Moscou “não digeriu o fim de um império” e continuou a guardar ressentimento e uma “obsessão de um império geopolítico”.

Ao mesmo tempo, Macron admitiu que o Ocidente também não conseguiu digerir sua abordagem em relação a Moscou, mas observou que sua avaliação e defesa sobre esse assunto podem ser tarde demais.

O líder francês afirmou ainda que não acredita “por um segundo na mudança de regime,” argumentando que é improvável que tais métodos levem a algo positivo ou resolvam o conflito em curso na Ucrânia.

“Quando ouço muitas pessoas defendendo a mudança de regime, eu apenas pergunto: para qual mudança? Quem é o próximo? Quem é o seu líder? Como implementá-lo? Experimentamos várias vezes na última década muitas mudanças de regime em muitos países. É um fracasso total”, disse Macron.













Ele enfatizou, no entanto, que era importante para a Europa ajudar a Ucrânia “salvar seu território, povo e soberania”, e ajude Kiev “criar algo no chão” isso forçaria a Rússia a vir à mesa de negociações sobre as condições da Ucrânia. Ele também sugeriu que o Ocidente deve encontrar uma maneira de permitir que Kiev apresente algo sustentável para a própria Rússia, mas observou que é “muito cedo para formular” algo parecido.

Macron é um dos poucos líderes ocidentais que mantém contato com o presidente russo, Vladimir Putin, embora muitos de seus telefonemas tenham sido a pedido do ucraniano Vladimir Zelensky, que proibiu falar com a liderança russa.

E embora Macron tenha repetidamente pedido um cessar-fogo que não “humilhar a Rússia”, ele, no entanto, continuou a fornecer aos militares de Kiev armas cada vez mais pesadas, anunciando no mês passado a entrega de veículos de combate de infantaria às forças da Ucrânia e insinuando uma possível transferência de caças a jato.