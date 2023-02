Canadá encerra investigação sobre emergência de caminhoneiros – CMIO

A comissão do governo determinou que a repressão ao Freedom Comvoy era justificada

A decisão do primeiro-ministro Justin Trudeau de invocar a Lei de Emergências contra os caminhoneiros reunidos em Ottawa para protestar contra as restrições do Covid-19 foi justificada e as medidas do governo foram apropriadas e eficazes, anunciou na sexta-feira a comissão encarregada de investigar o caso.

O protesto de um mês foi desencadeado pelo mandato de vacinação de Trudeau e viu centenas de caminhoneiros atravessarem o Canadá para fazer piquetes em Parliament Hill. Trudeau os acusou de serem extremistas marginais que buscam derrubar o governo e invocou poderes de emergência anteriormente reservados para lidar com guerra ou terrorismo.

Paul Rouleau, o juiz federal que liderou a Comissão de Emergência de Ordem Pública, admitiu que o “Comboio da Liberdade” era composta principalmente por manifestantes pacíficos que “compartilhavam certas queixas sociais, econômicas e políticas”. Embora as evidências apresentadas não mostrassem nenhuma ameaça real de violência ou terrorismo, Rouleau apoiou a justificativa do governo para assumir poderes de emergência.

"O limite muito alto exigido para a invocação da Lei foi atendido", disse ele, acrescentando que o governo "tinha motivos razoáveis ​​para acreditar que existia uma emergência nacional decorrente de ameaças à segurança do Canadá."













Rouleau chamou a invocação de Trudeau do ato “lamentável,” dizendo que toda a situação poderia ter sido evitada, mas que um “série de falhas de policiamento” resultou em protestos saindo de controle.

Embora tenha desculpado as medidas como o congelamento das contas bancárias dos manifestantes e de seus familiares, Rouleau disse que suspender o seguro dos caminhoneiros era inapropriado e contraproducente, e observou que o governo não ofereceu nenhuma maneira de as pessoas recuperarem suas propriedades após o término do protesto.

O relatório final de cinco volumes da comissão ofereceu 56 recomendações, variando de práticas de policiamento a emendas à própria Lei de Emergência daqui para frente. Rouleau disse que o processo foi um “raro exame público de tomada de decisão”, com mais de 28.000 documentos divulgados, um quarto dos quais foram apresentados como prova.

Observando que estava além de seu mandato examinar a resposta do governo à pandemia de Covid-19, Rouleau disse que as autoridades federais e provinciais “responderam de boa fé às circunstâncias como as entendiam” e chamou a pandemia de “crise única em uma geração”.

O protesto de um mês começou em 22 de janeiro do ano passado, quando caminhoneiros da Colúmbia Britânica partiram pelo Canadá para protestar contra o mandato da vacina. Trudeau invocou a emergência em 14 de fevereiro e a suspendeu em 23 de fevereiro, depois que a maioria dos organizadores do protesto foi presa e seus bens apreendidos.

Defendendo sua conduta em novembro do ano passado, o PM liberal argumentou que “Usar protestos para exigir mudanças nas políticas públicas é algo que eu acho preocupante.”