O primeiro batalhão das Forças Armadas da Ucrânia concluiu o treinamento para trabalhar com o veículo de combate de infantaria Bradley na Alemanha

O primeiro batalhão ucraniano concluiu o treinamento no uso de veículos de combate de infantaria americanos M2 Bradley na base de treinamento de armas combinadas em Grafenwöhr ( Alemanha ), disse o porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder, a repórteres na sexta-feira.

Segundo ele, outro batalhão do exército ucraniano começou a treinar no uso de viaturas de combate da infantaria americana há cerca de duas semanas, e outro está sendo treinado no mesmo estande para trabalhar com montarias de artilharia M109.