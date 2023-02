Coreia do Norte alerta para ação ‘sem precedentes’ – CMIO

Pyongyang disse que exercícios militares planejados entre EUA e Coreia do Sul mergulharão a região em um “grave vórtice” de tensões crescentes

A Coreia do Norte vai levar “contraações fortes e persistentes sem precedentes” se a Coreia do Sul e os EUA prosseguirem com os exercícios militares planejados, disse o Ministério das Relações Exteriores em Pyongyang na sexta-feira.

Em um comunicado publicado pela Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA), o ministério disse que considera os planos de exercícios de Washington e Seul na Península Coreana “preparativos para uma guerra agressiva”.

Ele afirmou que os EUA e a Coréia do Sul devem realizar mais de 20 rodadas de jogos de guerra no próximo mês, além de conduzir o maior exemplo de exercícios de campo entre as duas nações. “Isso prevê que a situação na Península Coreana e na região será novamente mergulhada no grave vórtice da escalada da tensão”, disse. a declaração continuou.

Mais cedo na sexta-feira, o vice-ministro da política de defesa nacional da Coreia do Sul, Heo Tae-keun, anunciou que Seul e Washington realizarão treinamento simulado por computador em meados de março, que eles dizem ser de natureza defensiva e projetado para neutralizar uma ameaça nuclear norte-coreana. . Heo acrescentou que também serão realizados exercícios de campo, e que serão maiores do que os dos últimos anos.













Pyongyang alertou no início deste mês que a expansão dos exercícios militares de Washington com Seul está levando as tensões a um “linha vermelha extrema”.

A Coreia do Norte realizou um número recorde de lançamentos de mísseis no ano passado, incluindo vários testes balísticos de longo alcance. Descreveu-os como uma resposta aos jogos de guerra EUA-Coreia do Sul em escala cada vez maior, que vê como ensaios gerais para uma invasão em grande escala. Pyongyang muitas vezes respondeu a atos percebidos de agressão reforçando seu próprio programa de teste de armas.

Seul expressou preocupações renovadas sobre o programa de armas nucleares da Coreia do Norte, depois que introduziu uma nova lei no ano passado que autoriza o lançamento de um ataque nuclear preventivo sob certas condições.