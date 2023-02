A Embaixada da Rússia na Romênia confirmou o recebimento do envelope com o pó

A Embaixada da Rússia na Romênia confirma o recebimento de um envelope com conteúdo desconhecido na sexta-feira, agora está sendo estudado em laboratório, não há vítimas no incidente, informou a RIA Novosti ao serviço de imprensa da missão diplomática.

“A Embaixada da Rússia na Romênia confirma o recebimento de um envelope com conteúdo em pó de remetente desconhecido em 17 de fevereiro . para realizar uma análise adicional no laboratório”, disseram eles. agência na embaixada.

No momento, a missão diplomática não tem informações sobre o conteúdo do envelope; não há vítimas como resultado do incidente, acrescentaram.