País ocidental pode oferecer suicídio assistido a crianças – CMIO

Um comitê parlamentar no Canadá recomendou estender a elegibilidade para o programa para menores

Um painel de legisladores canadenses pediu que o programa de suicídio assistido do país seja estendido a menores, mesmo nos casos em que seus pais se opõem à decisão de acabar com suas vidas.

O comitê especial de deputados e senadores, encarregado de revisar o chamado “assistência médica ao morrer” (MAiD), emitiu uma série de recomendações esta semana na Câmara dos Comuns do Canadá. O relatório instou o governo a alterar sua lei sobre suicídio assistido para disponibilizar o serviço a menores considerados como tendo “a necessária capacidade de decisão”.

O suicídio assistido deve estar disponível apenas para “menores maduros” cujo “a morte natural é razoavelmente previsível”, disse a comissão. O governo precisaria estabelecer padrões para avaliar a capacidade de um jovem tomar tal decisão, acrescentou o relatório, mas os legisladores não ofereceram detalhes sobre a iminência da morte de uma pessoa para que o governo ajude a acabar com sua vida.

O comitê também sugeriu que os pais ou responsáveis ​​sejam consultados sobre a decisão de suicídio de seus filhos. “onde apropriado.” No entanto, Ottawa também deve exigir que “prevalecerá a vontade do menor que reúna a capacidade decisória necessária”, De acordo com o relatório.













Outra recomendação exigia que o governo “realizar consultas com menores sobre o tema MAiD, incluindo menores com doenças terminais, menores com deficiência, menores no sistema de assistência à infância e menores indígenas.”

Os críticos do programa MAiD do Canadá criticaram as conclusões do painel. “Adolescentes infelizes são um fardo tão grande para o estado de bem-estar social que o Parlamento acredita que os médicos deveriam ser pagos para assassiná-los.” apresentador de podcast Kevin Michael Graça disse.

O comitê emitiu seu relatório após ouvir quase 150 testemunhas, informou o Global News do Canadá na quinta-feira. Muitas das testemunhas argumentaram que os menores já podem tomar decisões sobre a suspensão do tratamento médico, acelerando sua morte em alguns casos, e o nível de sofrimento que eles suportam de uma doença terminal não é uma função da idade.

Mais de 30.000 canadenses morreram por suicídio assistido desde que foi legalizado para pessoas com doenças terminais em 2016. O programa foi expandido em 2021 para incluir adultos com condições médicas graves e crônicas, mesmo que sua doença não fosse fatal. Os legisladores deveriam considerar este ano estender a elegibilidade do MAiD para pessoas que sofrem apenas de uma doença mental, mas o procurador-geral David Lametti anunciou a apresentação desse projeto de lei no início deste mês.