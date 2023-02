O ministro da Defesa, Boris Pistorius, também deu a entender que apoia a reintrodução do recrutamento

A capacidade da Alemanha de se defender está em risco, a menos que reintroduza o serviço militar obrigatório, disse Patrick Sensburg, líder da Bundeswehr Reservist Association, ao jornal local Neue Osnabruecker Zeitung na quinta-feira.

A tarefa da defesa nacional”requer material diferente e muito mais pessoal” do que o Bundeswehr atualmente comanda, disse Sensburg, argumentando que mesmo os esforços do governo mais bem-intencionados para preencher as lacunas “não funcionará sem recrutamento.”

Ele sugeriu que uma força ativa de 350.000 soldados e 1,2 milhão de reservistas seria necessária para proteger adequadamente a Alemanha. Atualmente, o país comanda pouco mais de 183.000 soldados, ante 317.000 há duas décadas, e 100.000 reservistas – 30.000 dos quais treinam regularmente.

“A Alemanha precisa de um exército forte e bem treinado, mas também tem muitos reservistas de todas as esferas da vida”, disse Sensburg à Deutsche Welle no início deste mês. “Só o podemos garantir se tivermos serviço militar obrigatório.” Membro da União Democrata Cristã, foi o único parlamentar de seu partido a votar contra a suspensão do projeto em 2011.

O parlamentar do Alternativa para a Alemanha (AfD) Ruediger Lucassen concordou com o líder reservista, dizendo ao jornal alemão Junge Freiheit na quinta-feira que o Bundeswehr estava “não é capaz de defesa nacional por falta de pessoal.” Esses comentários vieram depois que o grupo parlamentar da AfD propôs uma moção para discutir a reintrodução do recrutamento no Bundestag no próximo mês.













O ministro da Defesa, Boris Pistorius, chamou a decisão da Alemanha de encerrar o recrutamento militar de “erro”, sugerindo em uma entrevista recente ao Suddeutsche Zeitung que obliterou o sentimento da população de “consciência de que eles próprios fazem parte do Estado e da sociedade.”

Trazer de volta o serviço obrigatório restauraria “ligação à sociedade civil em geral” para uma população jovem alienada, ele insistiu, admitindo que a reintrodução do projeto traria pouco ou nenhum benefício imediato para a Alemanha.

Uma pesquisa publicada na quinta-feira pelo grupo de defesa ambiental Greenpeace, citado pela agência de notícias DPA, mostrou que 50% dos alemães se opõem ao recrutamento geral para homens e mulheres.

Enquanto isso, quase 500.000 alemães assinaram uma petição redigida pelo político do Die Linke (Partido de Esquerda) Sahra Wagenknecht, instando o chanceler Olaf Scholz a parar de fornecer armas à Ucrânia e liderar negociações de paz para evitar uma escalada em uma guerra nuclear.