Índia acusa Soros de tentar prejudicar o regime

MOSCOU, 17 de fevereiro – RIA Novosti. O ministro do Desenvolvimento de Recursos Humanos da Índia, Smriti Irani, do partido do primeiro-ministro Narendra Modi, repreendeu o financista bilionário americano George Soros por tentar mudar o regime por causa de seus comentários sobre os problemas do conglomerado indiano Adani Group.

Anteriormente, o Financial Times informou que Soros, durante seu discurso na Conferência de Segurança de Munique, disse que o primeiro-ministro da Índia e o chefe do Grupo Adani, Gautam Adani, são “aliados próximos, seus destinos estão interligados”. Ele acredita que os problemas da holding irão “enfraquecer significativamente” o controle do primeiro-ministro sobre o governo federal indiano e “abrir as portas para as necessárias reformas institucionais”.

“Esta não é apenas uma tentativa de prejudicar a imagem da Índia, se você ouvir com atenção, ele está falando sobre mudança de regime. A Índia sempre lidou com potências estrangeiras quando desafiada e continuará a derrotá-las no futuro”, disse Irani, citado pela Reuters. .

Ela observou que Soros vai prejudicar a estrutura democrática da Índia.

“Ele afirmou que o primeiro-ministro Narendra Modi seria seu alvo principal. Ele também disse que ajudaria a construir um sistema na Índia que protegeria seus interesses e não os interesses da Índia”, acrescentou Irani.

Anteriormente, a empresa americana Hindenburg Research publicou um relatório que, em particular, afirmava que o Adani Group tinha fundamentos de negócios fracos. A empresa com sede nos EUA expressou preocupação em seu relatório de que as ações das empresas do Grupo Adani possam cair de seus níveis atuais devido à reavaliação. Em resposta, o Adani Group disse que o recente relatório da Hindenburg Research não foi um ataque a nenhuma empresa em particular, mas um “ataque calculado” à Índia, sua história de crescimento e ambições.

Após as declarações da empresa americana, a capitalização total das ações do Grupo Adani – em 24 de janeiro , data da publicação do relatório – caiu de 7,44 trilhões de rúpias (90,9 bilhões de dólares) para 11,76 trilhões de rúpias (143,6 bilhões de dólares), e o próprio Gautam, Adani, caiu do terceiro para o décimo quinto lugar na lista dos ricos da Forbes, com um patrimônio líquido estimado em $ 75,1 bilhões.

A Adani Enterprises então cancelou a oferta de ações adicionais um dia depois de ter sido totalmente subscrita. As ações da Adani Enterprises, carro-chefe do Grupo Adani, caíram acentuadamente um dia após o fechamento da oferta adicional de suas ações para subscrição.