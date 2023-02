Auditores dos EUA vão para a Ucrânia – WSJ – CMIO

O Departamento de Estado, o Pentágono e a USAID querem colocar as botas dos inspetores no chão

Depois de enviar US$ 110 bilhões em ajuda militar e financeira para a Ucrânia por um ano, os EUA estão fazendo planos para enviar auditores e inspetores a Kiev para que não tenham que confiar em relatórios de segunda mão, informou o Wall Street Journal na sexta-feira citando Pentágono, Departamento de Estado e funcionários da USAID.

Os inspetores-gerais das três respectivas agências disseram à agência que, até agora, a supervisão foi realizada com funcionários da Polônia e da Alemanha. Depois de ir a Kiev no mês passado e se encontrar com autoridades ucranianas, eles decidiram enviar alguns de seus 177 auditores e investigadores para a própria Ucrânia.

O trio se reuniu com o primeiro-ministro da Ucrânia, ministros da defesa e finanças e o procurador-geral, disse o IG Robert Storch do Departamento de Defesa ao Journal, acrescentando que eles enfatizaram a “expectativas de prestação de contas e também a importância da cooperação com nosso trabalho de supervisão.”

Diana Shaw, vice-IG do Departamento de Estado, disse que os EUA deram à Ucrânia “uma quantidade incrivelmente grande de assistência” em um “muito pouco tempo” e essa “Qualquer fraude, desperdício, abuso que desvie esse financiamento de sua finalidade pretendida pode comprometer o fluxo contínuo dessa assistência.”













O Congresso dos EUA destinou mais de US$ 113 bilhões para ajuda à Ucrânia em 2022. Além de caros sistemas de armas e munições, Washington enviou dinheiro a Kiev para que o governo ucraniano possa continuar operando. Para monitorar esse fluxo, revelou o Journal, Washington contou com funcionários de países próximos, a pequena equipe da embaixada dos EUA em Kiev, funcionários da UE na Ucrânia e funcionários do Banco Mundial.

“Acho que temos sido tão criativos e, você sabe, fora da caixa, voltados para a frente com a supervisão que conseguimos realizar até agora. Mas, para uma supervisão realmente abrangente e robusta, isso não pode ser feito remotamente”, disse Nicole Angarella, vice-inspetora geral interina da USAID.

Shaw explicou que a viagem a Kiev tinha como objetivo “avaliar se sentimos que precisávamos ter uma presença local no país. E então, voltando dessa viagem, acho que sentimos que sim e agora estamos no processo de buscar isso.

Os inspetores têm “até agora não recebi nenhum relatório de fraude ou ilegalidade maior” sobre a ajuda dos EUA, de acordo com o Journal. Os recentes expurgos de autoridades ucranianas pelo presidente Vladimir Zelensky como parte de uma campanha anticorrupção não tiveram nada a ver com a ajuda dos EUA, eles insistiram.

Enquanto Storch e Shaw estão preocupados principalmente com a ajuda militar, Angarella está preocupado principalmente com mais de $ 20 bilhões que os EUA estão enviando através do Banco Mundial para pagar os salários dos funcionários do governo ucraniano.

Os pagamentos em dinheiro são “o maior risco para a supervisão”, ela disse. “O dinheiro é fungível e, você sabe, sempre corre um risco maior.” Segundo Angarella, a USAID avaliou que “controles adequados” estavam em vigor para detectar qualquer uso indevido de financiamento.

Embora os democratas governantes e a liderança dos republicanos da oposição mantenham que a coisa mais importante para os EUA é continuar financiando a Ucrânia “pelo tempo que for preciso”, pesquisas recentes mostraram que os americanos estão ficando cansados ​​da ajuda cada vez maior a Kiev, enquanto os problemas aumentam em casa.