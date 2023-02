ONU diz que sempre apoiou a implementação dos acordos de Minsk

Um conjunto de medidas para implementar esses acordos foi assinado em 12 de fevereiro de 2015 em Minsk. O documento, composto por 13 pontos, previa, em particular, um cessar-fogo no Donbass, a retirada de armas pesadas da linha de demarcação entre as forças de segurança de Kiev e a milícia, bem como outras medidas para um acordo político de longo prazo de a situação no Donbass.