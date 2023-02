Talibã proíbe contracepção – mídia – CMIO

Combatentes islâmicos alegaram que o controle de natalidade é uma conspiração ocidental para limitar a população muçulmana

Os combatentes do Talibã supostamente proibiram as vendas de todos os medicamentos e dispositivos de controle de natalidade em pelo menos duas das maiores cidades do Afeganistão, alegando que as nações ocidentais estão tentando usar métodos contraceptivos para controlar a população muçulmana.

O Talibã ordenou que as farmácias em Cabul e Mazar-i-Sharif eliminem suas prateleiras de todos os produtos anticoncepcionais, informou o The Guardian na sexta-feira. Os combatentes também foram de porta em porta, ameaçando parteiras para não promoverem “o conceito ocidental de controle da população”.

“Eles vieram à minha loja duas vezes com armas e me ameaçaram de não vender pílulas anticoncepcionais”, disse um dono de farmácia em Cabul ao The Guardian. “Eles estão verificando regularmente todas as farmácias em Cabul e paramos de vender os produtos.” Outro dono de farmácia disse que a proibição começou no início de fevereiro e exigia a remoção de produtos como pílulas anticoncepcionais e injeções de Depo-Provera. “Temos muito medo de vender o estoque existente.”













Combatentes talibãs patrulhando as ruas de Cabul afirmaram que “uso de anticoncepcionais e planejamento familiar é uma agenda ocidental”, disse o jornal.

O porta-voz do Talibã, Ustad Faridoon, explicou que não apoia a proibição total da contracepção, observando que às vezes é clinicamente necessário. “É permitido na Sharia usar métodos contraceptivos se houver risco de vida para a mãe. Portanto, uma proibição total de contraceptivos não é certa.”

Desde que assumiu o controle do Afeganistão em meio à retirada das forças americanas em agosto de 2021, o Talibã proibiu as meninas de frequentar a escola além da sexta série e proibiu as mulheres de muitos empregos e espaços públicos. As mulheres são obrigadas a cobrir o rosto em público e são aconselhadas a ficar em casa, exceto em casos de necessidade. Eles também devem ter um acompanhante masculino em viagens longas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Estuprador condenado é solto após se casar com a vítima – mídia

“O controle do Talibã não apenas sobre o direito humano das mulheres de trabalhar e estudar, mas agora também sobre seus corpos, é ultrajante”, disse. O ativista britânico nascido no Afeganistão Shabnam Nasimi disse ao The Guardian. “É um direito humano fundamental ter acesso a serviços de planejamento familiar e contracepção sem coerção.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Terceira maior democracia do mundo proíbe sexo antes do casamento

Karen Decker, encarregada de negócios da Missão dos EUA no Afeganistão no Catar, sugeriu no início desta semana que as mulheres afegãs podem precisar de um movimento político semelhante à campanha americana “#BlackGirlMagic”.