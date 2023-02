Diretor de Bellingcat ‘banido’ dos prêmios BAFTA – CMIO

A polícia teria dito a Christo Grozev que ele e sua família representavam um risco à segurança pública

O jornalista investigativo búlgaro Christo Grozev teria sido barrado dos próximos prêmios da Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFTA) em Londres depois que ele foi considerado um risco à segurança.

Escrevendo no Twitter na sexta-feira, Grozev disse que estava “surpreso ao descobrir que toda a minha família e eu fomos banidos pela polícia britânica de comparecer aos prêmios BAFTA deste fim de semana, onde o documentário ‘Navalny’ foi indicado.”

O jornalista, que atua como diretor de Bellingcat e principal investigador da Rússia, participou da criação do documentário produzido pela CNN, que se concentra na figura da oposição russa presa e crítica do Kremlin, Alexey Navalny. O filme também foi indicado ao Oscar de ‘melhor documentário’.

Grozev afirmou que a explicação que recebeu para a proibição foi que ele e sua família “representam um risco à segurança pública”.

“Entendo a necessidade de manter o público seguro (embora não entenda como meu filho ou filha adolescente constitui um risco para o público). Mas momentos como este mostram os perigos crescentes para os jornalistas independentes em todo o mundo”, ele escreveu.

Grozev afirmou que os perigos para os jornalistas não decorrem apenas de “ditadores assassinos”, mas também por terem suas vozes “silenciados pelo mundo civilizado que eles estão tentando servir.”













Em julho, Grozev foi acusado pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) de trabalhar com os serviços de inteligência ucranianos e a OTAN em uma tentativa de recrutar pilotos russos. Segundo o Centro de Relações Públicas do FSB, Grozev participou de uma operação para “sequestrar aeronaves das Forças Armadas da Rússia” oferecendo aos pilotos dinheiro e garantias de cidadania da UE, em troca do pouso de aeronaves russas em aeródromos controlados pela Ucrânia.

O jornalista negou ser um agente de Kiev, mas admitiu que estava envolvido na história como cineasta, já que sua equipe da Bellingcat estava fazendo um documentário sobre o “as operações de contra-contra-inteligência mais malucas de todos os tempos.”

Grozev foi colocado na lista de procurados federais do FSB, enquanto Bellingcat foi designado um “agente estrangeiro” e banido por posar “ameaça à segurança da Federação Russa”.