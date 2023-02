Seymour Hersh chama a sabotagem do Nord Stream de ‘o ato mais estúpido’ dos EUA em anos – CMIO

O jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer disse que Washington tratou os estados da UE como parceiros de “segunda categoria”

O jornalista investigativo Seymour Hersh criticou o suposto envolvimento de Washington no bombardeio das linhas de gás Nord Stream como um dos “mais burro” decisões tomadas em anos, alertando que a mudança terá “horrível” consequências para os europeus e minar ainda mais o já “extremamente inútil” aliança da OTAN.

Falando em entrevista ao Democracy Now! apresentadora Amy Goodman na quarta-feira, Hersh descreveu seu relatório recente sobre a destruição dos oleodutos no ano passado, que descobriu que os EUA desempenharam um papel fundamental na plantação e detonação de explosivos em seções dos oleodutos Nord Stream sob o Mar Báltico.

“Acho que as consequências politicamente para nós são enormes”, disse ele, acrescentando que os efeitos de longo prazo para a Europa seriam “horrível” e “cortar a noção de que eles podem depender totalmente da América, mesmo em uma crise.”

Acho que isso provavelmente foi, na opinião de algumas das pessoas que o fizeram, uma das coisas mais idiotas que o governo americano fez em anos – e tivemos quatro anos de Trump.

Hersh argumentou que as autoridades americanas há muito veem alternativas energéticas baratas para a Europa como uma “ameaça,” observando que Washington tem “sempre quis isolar a Rússia” para impedir as vendas de petróleo e gás para a UE. Ele disse que o governo Joe Biden temia que a Europa “ir embora” do conflito na Ucrânia e sentiu a necessidade de pressionar os aliados para manter o rumo.

“O que [Biden] fez foi dizer: ‘Estou em uma grande guerra com a Ucrânia. Não está parecendo bom. Quero ter certeza de obter o apoio da Alemanha e da Europa Ocidental’” Hersh continuou. Ele acrescentou que o presidente não queria que Berlim invertesse o curso e reabrisse as linhas Nord Stream, que estavam sob sanções, “então ele tirou essa opção,” dizendo efetivamente aos seus parceiros europeus “Você é de segunda.”













“Conheço pessoas que estão pagando cinco vezes mais pela eletricidade. As pessoas estão pagando três ou quatro vezes mais pelo gás. Não há o suficiente. Isso é muito caro,” disse ele, argumentando que a Europa agora é forçada a obter energia de outras fontes além da Rússia, incluindo os próprios Estados Unidos.

“E acho que vai minar a OTAN, que sempre achei extremamente inútil”, disse. ele adicionou.

Embora o governo Biden tenha negado veementemente o relatório de Hersh, com o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, chamando-o de “absurdo total e completo”, o jornalista manteve sua fonte não identificada, insistindo que as informações transmitidas a ele eram precisas. Ele disse Democracy Now! que ele continuaria a relatar sobre o assunto no futuro, dizendo que há “ainda há coisas sobre as quais preciso escrever.”