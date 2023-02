Estimativa do custo dos danos causados ​​pelo terremoto de Türkiye — CMIO

JPMorgan diz que as consequências financeiras podem chegar a 2,5% do PIB do país

Os custos diretos dos terremotos que devastaram Türkiye no início deste mês podem chegar a US$ 25 bilhões, estimou o JPMorgan na quinta-feira.

Analistas do banco alertaram que os danos “carrega implicações econômicas significativas”, e equivale aproximadamente a 2,5% do PIB do país.

O JPMorgan disse que espera que o banco central turco reduza as taxas de juros em mais 100 pontos-base, para 8%, em uma reunião na próxima semana, observando que as autoridades sinalizaram novos cortes antes mesmo dos terremotos.

“Não descartamos mais cortes nas taxas antes das eleições originalmente marcadas para 18 de junho. No entanto, acreditamos que a taxa básica de juros é menos relevante agora, pois o mecanismo de transmissão da política monetária está quebrado em Türkiye”, disse. disseram os analistas.

Türkiye e a vizinha Síria foram atingidas por terremotos devastadores em 6 de fevereiro, com o número total de mortos estimado atualmente em 41.000 pessoas. Milhões precisam de ajuda humanitária e muitos também estão desabrigados depois que milhares de prédios foram destruídos.













A escala da destruição ainda está sendo avaliada e as autoridades turcas ainda não divulgaram números oficiais. Em um relatório publicado no fim de semana, a Confederação Turca de Empresas e Negócios estimou que os danos chegam a US$ 80 bilhões, ou cerca de 10% do PIB, com a maior parte dos custos (cerca de US$ 70 bilhões) resultante da perda de moradias.

Na quinta-feira, o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) calculou que os potenciais efeitos econômicos seriam menos severos – cerca de 1% do PIB de Türkiye – devido ao aumento esperado dos esforços de reconstrução. O BERD observou que o terremoto afetou principalmente regiões agrícolas e áreas com manufatura leve, o que significa “Os transbordamentos para outros setores são limitados.”

Embora o custo total provavelmente não seja conhecido por algum tempo, espera-se que a reconstrução em Türkiye e na Síria seja “na casa dos bilhões de dólares”, de acordo com o vice-presidente do Banco Mundial, Ferid Belhaj.

