Japão lança assessor LGBT para primeiro-ministro

Na semana passada, dentro dos muros do Parlamento, a liderança do partido Komeito conversou com a Representante Especial dos EUA para os Direitos Humanos LGBTQ+ no Departamento de Estado, Jessica Sern, e o Embaixador dos EUA no Japão , Rahm Emanuel, que também falou em apoio ao a aprovação de uma lei LGBT no Japão