O chefe do Conselho Europeu dissipou a esperança da Ucrânia de uma entrada acelerada na UE

No final de fevereiro do ano passado, o presidente Volodymyr Zelensky assinou um pedido de adesão da Ucrânia ao sindicato. No verão, os chefes de estado e de governo da UE concederam ao país, junto com a Moldávia, o status de candidato à adesão ao sindicato. Para iniciar as negociações, Kiev e Chisinau precisam cumprir certas condições, incluindo reformas e fortalecimento da luta contra a corrupção.