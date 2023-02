OTAN apoiará a Moldávia na defesa contra ataques híbridos

No início de fevereiro , a primeira-ministra moldava Natalia Gavrilitsa, durante uma visita a Bruxelas, disse que Chisinau estava concluindo as negociações com o bloco da OTAN “sobre a implementação de um programa para consolidar as capacidades de defesa”. Ela recebeu garantias de Joana de que a aliança daria esse apoio. Alguns dias após a reunião, Gavrilitsa renunciou ao cargo de primeiro-ministro. Na quinta-feira, o parlamento moldavo aprovou o novo chefe de governo, Dorin Recean, que anunciou a continuação da cooperação com a OTAN.