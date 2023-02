Funcionário do Pentágono encarregado das relações com a China chega a Taiwan

Chase é o primeiro alto funcionário da defesa dos EUA a visitar Taiwan desde 2019, quando Heino Klink, vice-secretário assistente de defesa para o Leste Asiático, chegou à ilha. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China , Wang Wenbin, comentando sobre relatos de uma possível visita iminente a Taiwan por um funcionário do Pentágono, disse que os Estados Unidos devem cumprir o princípio de “uma China ” e interromper todas as formas de intercâmbio oficial e laços militares com Taiwan.