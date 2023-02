Médico da Casa Branca relata a aptidão de Biden para servir – CMIO

Uma pequena lesão foi retirada do tórax do presidente e enviada para exames, segundo seu médico

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse ser “vigoroso” e “saudável” após seu último exame médico, com o médico da Casa Branca dizendo que o líder de 80 anos continua “apto para o serviço.”

O exame de saúde de rotina foi descrito em um memorando de cinco páginas emitido na quinta-feira pelo médico do presidente Kevin O’Connor, que observou que a condição de Biden era “inalterado desde a linha de base” após seu último exame físico no final de 2021.

“O presidente Biden continua sendo um homem saudável e vigoroso de 80 anos, apto para executar com sucesso os deveres da Presidência”, disse. disse O’Connor.

Embora Biden sofra de uma série de doenças leves, como refluxo ácido e um “marcha enrijecida” resultante de uma fratura anterior no pé, ele não apresentava nenhum outro problema de saúde grave. Ele disse ter um caso de neuropatia periférica – ou dor, dormência ou fraqueza nas mãos ou pés – mas O’Connor observou que, para quase 50% dos pacientes com a doença, uma causa clara não é identificável.













O presidente já teve vários “cancros de pele não melanoma localizados” removido em um pequeno procedimento cirúrgico, durante o qual as lesões foram “completamente extirpado”. Uma lesão adicional foi encontrada durante o exame de quinta-feira, com O’Connor dizendo que foi removida e enviada para uma biópsia. Os resultados do teste ainda estão pendentes.

Biden se tornou a pessoa mais velha a assumir a presidência aos 78 anos, superando seu candidato mais próximo, o ex-presidente Donald Trump, por cerca de oito anos. Apesar do atestado de saúde, Biden não deixou claro se voltará a concorrer em 2024, quando teria quase 82 anos.