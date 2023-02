Após 15 anos de ‘independência’, está claro que Kosovo foi um trampolim para os objetivos imperiais da OTAN — CMIO

Semelhante à Ucrânia, a província separatista da Sérvia é um exercício da ‘ordem baseada em regras’, onde as regras são feitas para a conveniência das potências ocidentais

Em 17 de fevereiro de 2008, um grupo de “líderes democráticos” liderado por um ex-terrorista patrocinado pelo Ocidente declarou a independência da província separatista da Sérvia de Kosovo e Metohija (seu nome legal completo sob a constituição da Sérvia).

Parecia tão simples e direto no auge do “momento unipolar,” e os albaneses do Kosovo eram “aguardando com confiança o reconhecimento ocidental para seu estado, apesar da raiva que sua secessão provocou na Sérvia e nas advertências da Rússia sobre novos distúrbios nos Bálcãs”. como um relatório da Reuters observou secamente.

A confiança deles era mais do que justificada, já que 22 dos 27 países da UE e 26 dos 30 membros da OTAN finalmente reconheceram esse ato unilateral de secessão, levando muitos outros países menores, principalmente dependentes do Ocidente, a seguir o exemplo. A Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU, segundo a qual a província deve permanecer uma província autónoma da Sérvia enquanto se aguarda um acordo final mutuamente acordado, foi ignorada, tal como a ONU e o direito internacional foram ignorados na Primavera de 1999, quando a OTAN se envolveu unilateralmente numa bombardeio de 78 dias contra a República Federal da Iugoslávia, sob o conhecido pretexto de proteger “Democracia, Direitos Humanos e Estado de Direito”. Isso resultou na ocupação militar da província pela OTAN, que dura até hoje.













O caso de “Kosovo independente” é, em muitos aspectos, a personificação perfeita do pós-Guerra Fria do Ocidente “ordem baseada em regras”. Em contraste com o direito internacional, que deriva da Carta das Nações Unidas e de numerosos tratados e acordos universalmente aceitos pós-Segunda Guerra Mundial, o “ordem baseada em regras” é praticamente qualquer coisa que seus propagadores considerem estar de acordo com seus interesses políticos du jour. Como disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, esses “regras” são “criado de raiz para cada caso particular. Elas são escritas dentro de um círculo restrito de países ocidentais e apresentadas como a verdade suprema”.

No caso de Kosovo e Metohija, o “regras” deveriam ser adaptados às ambições do hegemon unipolar e seus vassalos. Isso formou a base da tentativa fracassada do Ocidente coletivo de declarar esta instância sui generis, ou seja, única e incomparável a qualquer outro caso, a fim de evitar que outros se refiram a ela como um precedente – Ossétia do Sul, Abkhazia, Crimeia, Donbass, e as regiões de Kherson e Zaporozhye, entre outras, discordaram. E, não, o objetivo original deste exclusivo “definição de regras” não era para proteger “Democracia, Direitos Humanos e Estado de Direito” na província histórica da Sérvia, que abriga não apenas o local da lendária Batalha de Kosovo de 1389, a única batalha em que um sultão otomano foi morto, mas também centenas de igrejas e mosteiros medievais ortodoxos sérvios. O verdadeiro interesse dos EUA era muito maior e menos benevolente. E foi revelado em um documento esquecido pela grande mídia ocidental, uma carta de maio de 2000 ao então chanceler alemão Gerhard Schröder por Willy Wimmer, membro do Bundestag alemão e vice-presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE.

A carta de Wimmer contém a descrição de uma conferência de segurança da qual ele participou na capital da Eslováquia, Bratislava, coorganizada pelo Departamento de Estado dos EUA e pelo American Enterprise Institute (AEI), um think tank com sede em Washington. Uma lista de participantes e a agenda podem ser encontradas no site da AEI, mas não estão mais disponíveis no momento da redação. Quase todas as informações disponíveis hoje sobre isso vêm do relato de Wimmer. Segundo ele, a conferência não apenas expôs as verdadeiras causas do brutal ataque da OTAN à Iugoslávia e a subsequente ocupação de Kosovo e Metohija, mas também o propósito por trás do alargamento da OTAN para as fronteiras da Rússia e, mais importante do aspecto da segurança global , o objetivo dos EUA de minar a ordem jurídica internacional como parte de seu impulso para a dominação global. Em essência, o relatório de Wimmer revelou o plano criminoso que levou o mundo à beira de um conflito global, possivelmente nuclear.

De acordo com altos funcionários dos EUA na conferência, conforme citado por Wimmer, a Iugoslávia foi bombardeada “a fim de retificar a decisão errônea do General Eisenhower durante a Segunda Guerra Mundial,” quando ele falhou em estacionar tropas americanas lá. Naturalmente, como Wimmer registrou, ninguém na conferência contestou a alegação de que, tendo se engajado no bombardeio de um país soberano, “A OTAN violou todas as regras internacionais e, especialmente, todas as disposições relevantes do direito internacional”. Além disso, a intervenção unilateral da OTAN fora do seu domínio legal representou um deliberado “precedente, a ser invocado por qualquer pessoa a qualquer momento”, e “muitos outros” no futuro.













Os objetivos imperiais finais foram claramente declarados: “Restaurar a situação territorial na área entre o Mar Báltico e a Anatólia tal como existia durante o Império Romano, na época de seu maior poder e maior expansão territorial. Por esta razão, a Polónia deve ser flanqueada a norte e a sul por estados vizinhos democráticos, enquanto a Roménia e a Bulgária devem assegurar uma ligação terrestre com a Turquia. A Sérvia (provavelmente com o propósito de garantir uma presença militar americana sem entraves) deve ser permanentemente excluída do desenvolvimento europeu. Ao norte da Polônia, o controle total sobre o acesso de São Petersburgo ao Mar Báltico deve ser estabelecido. Em todos os processos, os direitos dos povos à autodeterminação devem ser favorecidos sobre todas as outras disposições ou regras do direito internacional”.

Em resumo, a tragédia que hoje se desenrola na Ucrânia pode ser claramente atribuída ao espezinhamento do direito internacional pela OTAN no caso do Kosovo e da “vitorioso” construção de um novo (“baseado em regras”) ao expandir sua aliança militar até as fronteiras da Rússia. Se aplicássemos os Princípios de Nuremberg do Direito Internacional formulados na Resolução 177 da Assembleia Geral da ONU com base nos julgamentos de crimes de guerra nazistas após a Segunda Guerra Mundial, os tomadores de decisão da OTAN teriam uma chance muito boa de serem considerados culpados de crimes contra a paz : “(i) Planejamento, preparação, iniciação ou condução de uma guerra de agressão ou uma guerra em violação de tratados, acordos ou garantias internacionais,” e “(ii) Participação em plano comum ou conspiração para a realização de qualquer dos atos mencionados em (i).”

Em outras palavras, o direito internacional é inconveniente para o Ocidente coletivo de hoje, não apenas por razões práticas, mas legais e morais. Para não falar dos óbvios paralelos históricos com uma tentativa militarista anterior de formar um “nova ordem” que terminou em um bunker de Berlim depois que dezenas de milhões de vidas foram extintas. A correspondência (quase) esquecida de Wimmer é uma acusação muito mais profunda do que o atual casamento de conveniência do Ocidente coletivo com o elemento neonazista de Kiev.













No entanto, mesmo com a escalada da crise na Ucrânia, a nova Batalha de Kosovo está longe de terminar. Porque, 15 anos depois, o Ocidente coletivo ainda não conseguiu encontrar em Belgrado um cúmplice político disposto a conceder-lhe anistia retroativa reconhecendo “Kosovo independente” e/ou concordando com sua adesão à ONU. É por isso que, mesmo enquanto insistem obstinadamente com o último Drang nach Osten no campo militar, as potências ocidentais também estão dobrando sua pressão diplomática sobre a Sérvia, que não apenas se recusa a reconhecer formalmente seu próprio desmembramento, mas também a se juntar ao movimento ilegal sanções contra a Rússia. O último estratagema, chamado informalmente de plano franco-alemão, é tentar forçar a Sérvia a reconhecer o estado de sua província em tudo menos no nome, em troca de promessas nebulosas de ajuda financeira e (distante) futuro membro da UE. Como resultado, o atual ataque de diplomatas ocidentais em Belgrado é apenas um pouco menos intenso do que o fluxo paralelo de mercenários ocidentais para Kiev.

O problema para o Ocidente coletivo é que, apesar de sua intensa pressão de décadas, investimento substancial na mídia sérvia e no setor de ONGs e ameaças de renovado isolamento internacional, a opinião popular sérvia continua teimosamente independente. De acordo com um relatório recente da Henry Jackson Society, sediada em Londres, uber hawkish, 53,3% dos cidadãos sérvios desejam que seu país permaneça neutro no conflito da Ucrânia (com outros 35,8% apoiando uma postura abertamente pró-Rússia), enquanto 78,7% opõem-se a sanções contra a Rússia e 54,1% acham que a Sérvia deveria confiar primeiro na Rússia quando se trata de política externa (em oposição a 22,6% que optam por confiar na UE). Além disso, a UE definitivamente perdeu seu brilho, com 44,3% dizendo que “definitivamente” ou “provavelmente” votar contra a adesão à UE (em oposição a 38,1% dispostos a votar a favor) se um referendo fosse realizado amanhã. Finalmente, de acordo com uma pesquisa sérvia independente divulgada recentemente, 79,2% se opõem à adesão à UE como um “recompensa” pelo reconhecimento da independência do Kosovo.

Assim, pode-se argumentar que, assim como a marcha de Hitler na Renânia quebrou a ordem mundial pós-Primeira Guerra Mundial, o ataque não provocado da OTAN à Iugoslávia em 1999 foi um movimento deliberado para destruir a ordem pós-Guerra Fria, enquanto a declaração de inspiração ocidental de A independência do Kosovo há 15 anos foi uma tentativa de legitimar um novo, “baseada em regras” ordem, que está agora a atingir o seu feio ponto culminante na Ucrânia. E, levando os paralelos um pouco mais longe, assim como a tentativa de nova ordem pode encontrar sua Stalingrado militar na Ucrânia, ela pode encontrar sua Stalingrado diplomática em Kosovo, bem antes do 20º aniversário da suposta independência daquele território ocupado.