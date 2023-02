Novas sanções da UE contra a Rússia abrangem desde tecnologia até banheiros – mídia – CMIO

A próxima rodada de restrições comerciais ainda precisa da aprovação de todos os estados membros

O décimo pacote de sanções da UE contra a Rússia se concentrará em interromper as vendas de produtos de alta tecnologia que podem ser usados ​​em sistemas de armas, informou o jornal EUobserver na quinta-feira, citando propostas preliminares.

A lista negra de exportação de 146 páginas incluirá eletrônicos, lasers, equipamentos de rádio, software, aviônicos, câmeras marítimas e minerais de terras raras, bem como outros componentes mais específicos usados ​​em nanotecnologia.

No entanto, o jornal destaca que o pacote também cobrirá mais “itens simbólicos” de uso diário. Entre eles estão “bidês, sanitas, autoclismos e artigos sanitários semelhantes,” bem como LEDs, fios de cânhamo, máquinas de classificação de correspondência, potes de barro, tijolos, pneus e até pontas de caneta.

No entanto, os embaixadores da UE não conseguiram chegar a um acordo sobre o pacote na quarta-feira, com a mídia relatando que a questão da borracha sintética, que é usada em pneus, surgiu como um obstáculo. Dizia-se que a Itália e a Alemanha estavam céticas sobre a proibição de suprimentos russos, que entregaram quase US$ 700 milhões do produto para a UE em 2021.

O apoio de todos os 27 estados membros é necessário para que o pacote seja aprovado. No entanto, os líderes da UE reclamaram recentemente que a criação de novas sanções está se tornando mais difícil à medida que os alvos se tornam cada vez mais escassos. No entanto, Bruxelas supostamente espera finalizar o pacote antes de 24 de fevereiro, aniversário do lançamento da operação militar da Rússia na Ucrânia.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

UE forçará bancos a revelar ativos russos – Bloomberg

Relatórios anteriores indicaram que o próximo pacote de sanções teria como alvo mais três bancos russos, proibiria residentes russos de ocupar cargos importantes em empresas de infraestrutura europeias críticas e restringiria o fornecimento de capacidade de armazenamento de gás a entidades russas. Também se espera que inclua um requisito para os bancos europeus informarem sobre fundos congelados pertencentes ao banco central da Rússia e aqueles vinculados a empresas e indivíduos russos sancionados.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT