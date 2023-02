Problema de ‘cauda caindo’ aterra frota inteira de aviões-tanque da Força Aérea dos EUA – CMIO

Um componente defeituoso levou a preocupações de que a aeronave de reabastecimento possa sofrer danos durante o voo

A Força Aérea dos Estados Unidos suspendeu centenas de seus navios-tanque KC-135 de décadas, devido a preocupações de que uma falha crítica pudesse levar à separação de suas caudas da fuselagem durante o vôo. As inspeções revelaram que até agora duas dúzias de aeronaves foram afetadas pela falha.

Washington ordenou uma ampla inspeção da frota de navios-tanque na terça-feira por um “peça não conforme no conjunto da cauda vertical”. A peça prende a cauda de uma aeronave – seu estabilizador vertical – ao resto da fuselagem.

“Estamos tomando essa medida com muita cautela, depois de consultar nossos especialistas em engenharia”, disse o coronel Michael Kovalcheck, da divisão de Gerenciamento do Ciclo de Vida da Força Aérea dos Estados Unidos, esta semana.

Um memorando vazado no início deste mês revelou pela primeira vez que a aeronave pode ter pinos defeituosos instalados. Isso ocorreu após uma análise realizada em janeiro, que constatou que várias discrepâncias foram detectadas em pinos instalados na cauda da aeronave durante reparos de rotina.













“Se um pino falhar, o outro não será capaz de carregar a carga restante e o estabilizador vertical sairá da aeronave”, dizia o memorando.

Até o último domingo, 24 aeronaves estavam com pinos defeituosos instalados, após inspeções em 90 aeronaves. Acredita-se que mais de 200 aeronaves KC-135 tenham sido afetadas pelo problema. Os aviões que passaram no exame foram liberados para voar.

O Comando de Material da Força Aérea também conduzirá inspeções em aviões de reconhecimento RC-135 e jatos de detecção de radiação Constant Phoenix WC-135 para falhas semelhantes nos pinos da cauda.

A Força Aérea dos Estados Unidos tenta substituir o KC-135 há pelo menos duas décadas, embora o tamanho da frota tenha significado que eles tiveram que fazê-lo gradualmente. A aeronave de reabastecimento foi lançada pela primeira vez na década de 1950 e foi amplamente usada na Guerra do Vietnã e na Operação Tempestade no Deserto no Iraque para estender o alcance dos bombardeiros americanos.

Os KC-135 em serviço ativo estão atualmente estacionados em várias bases nos Estados Unidos, bem como no exterior na RAF Mildenhall na Inglaterra e na Base Aérea de Kadena no Japão.