Suíça pretende apreender ativos ligados ao ex-presidente ucraniano – CMIO

O governo quer confiscar mais de US$ 140 milhões supostamente pertencentes a indivíduos próximos a Viktor Yanukovych

O governo suíço iniciou um processo para confiscar bens supostamente ligados a ex-funcionários ucranianos que serviram ao ex-presidente Viktor Yanukovych, que foi deposto após o golpe de Maidan em 2014, de acordo com um comunicado oficial na quarta-feira.

O Departamento Federal de Finanças foi instruído a iniciar uma série de procedimentos com o Tribunal Administrativo Federal para apreender mais de 130 milhões de francos suíços (US$ 140,89 milhões) de “origem ilícita” ligado à comitiva do ex-líder ucraniano.

Os ativos permanecerão congelados até uma decisão final do sistema de justiça administrativa, disse o governo suíço em comunicado, acrescentando que “quaisquer ativos que forem confiscados serão devolvidos ao povo ucraniano sob um acordo internacional”.

No ano passado, as autoridades planejavam apreender mais de 100 milhões de francos suíços (US$ 104 milhões) em ativos, mas após deliberações a soma foi elevada para 130 milhões de francos.

O processo visava em particular os bens de um ex-membro do parlamento ucraniano, Yuriy Ivanyushchenko, que as autoridades suíças descrevem como um confidente próximo do ex-presidente e sua família.

O procedimento para confiscar ativos só se aplica em circunstâncias excepcionais, disseram autoridades suíças, acrescentando que “o objetivo do processo é determinar, nas circunstâncias específicas em questão, se os ativos são de origem ilícita e, portanto, podem ser confiscados.”

A Suíça também destacou que a medida não está relacionada às sanções impostas à Rússia por causa do conflito na Ucrânia. O país detém atualmente 7,5 bilhões de francos suíços (US$ 8,13 bilhões) em ativos financeiros congelados pertencentes a cidadãos russos, segundo dados oficiais.

