Biden apresenta perspectivas de guerra fria com a China – CMIO

Presidente dos EUA diz que não se desculpa por ordem de abater balão chinês

Washington não está interessado em iniciar uma guerra fria com a China, garantiu o presidente dos EUA, Joe Biden, a uma audiência em um discurso na quinta-feira, no qual também disse que planeja discutir o incidente do balão com seu colega chinês, Xi Jinping.

A queda de um balão chinês pela Força Aérea dos EUA no início deste mês “sublinha a importância de manter linhas de comunicação abertas” entre diplomatas e militares americanos e chineses, disse Biden durante seu discurso.

“Não estamos procurando uma nova Guerra Fria” disse o líder dos EUA, referindo-se ao recente aumento das tensões entre Washington e Pequim como resultado do incidente.

A Guerra Fria original foi um impasse geopolítico entre os EUA e a União Soviética que começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e durou até o colapso da URSS em 1991. As duas superpotências evitaram um confronto militar aberto, mas trabalharam ativamente para minar cada uma outros por meio do apoio a lados opostos em conflitos regionais, bem como por meio de espionagem, restrições econômicas, propaganda e outros meios. O período também foi marcado pela chamada Corrida Armamentista, e por uma corrida tecnológica entre Washington e Moscou, no espaço e em outros setores.













“Espero falar com o presidente Xi, espero que cheguemos ao fundo disso, mas não peço desculpas por derrubar aquele balão”, disse. disse Biden.

Ele não especificou quando exatamente vai acontecer a conversa com o líder chinês.

Após seu discurso, o presidente dos EUA comentou o assunto mais à NBC News, dizendo: “Acho que a última coisa que Xi quer é romper fundamentalmente o relacionamento com os EUA e comigo”.

O lado americano insiste que o balão, que foi abatido sobre o território americano em 4 de fevereiro, era um dispositivo de espionagem. A China negou essas alegações, afirmando que era uma embarcação civil que foi desviada do curso por fortes ventos.

O incidente do balão levou ao adiamento de uma visita à China do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e à imposição de sanções por Washington a várias empresas e institutos de pesquisa chineses envolvidos no programa de balões do país.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

China promete retaliação por polêmica sobre ‘balão espião’ dos EUA

Na quarta-feira, o Senado dos EUA aprovou por unanimidade duas resoluções condenando a suposta conduta de Pequim. Na quinta-feira, o Congresso Nacional do Povo da China respondeu à medida, culpando os legisladores americanos por “deliberadamente exagerado[ing] a ‘ameaça da China‘”. os senadores americanos “aproveitou a questão e atiçou as chamas, expondo totalmente sua intenção sinistra de se opor à China e conter a China”, a declaração do legislador chinês apontou.