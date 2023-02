Nuland diz que daria Prêmio Nobel a Netanyahu se 'ele retirar Putin da Ucrânia'

“Victoria, [seria] melhor [dar o Prêmio] para a resolução do conflito no Oriente Médio e para a plena existência do Estado da Palestina. Ou isso é completamente irrealista? Ou talvez a primavera afete desta maneira os funcionários da Casa Branca? A propósito, eu não sabia que era Nuland quem tomava as decisões do Comitê Nobel”, escreveu Zakharova em seu сanal no Telegram.