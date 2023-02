Terremotos turcos podem ser ‘ensaio’ para um grande em Istambul – cientistas – CMIO

Um jornal local cita especialistas alertando sobre uma potencial catástrofe se um terremoto atingir a maior cidade do país

Istambul deve se preparar para um forte terremoto atingindo a cidade turca, alertam cientistas e figuras públicas. O desastre deste mês no sudeste do país, que ceifou dezenas de milhares de vidas, é um “ensaio” pelo que poderia vir a seguir, eles argumentaram.

Quando o próximo terremoto de Istambul acontecer, os danos “engolirá a todos”, a menos que as pessoas abandonem suas diferenças e trabalhem para melhorar a resiliência sísmica da cidade, escreveu o autor turco Nedim Sener no jornal Hurriyet na sexta-feira.

Ele citou uma avaliação de risco do laboratório de pesquisa de terremotos da Universidade Bogazici, que contou quantos edifícios seriam afetados por um terremoto de magnitude 7,5+ no centro mais populoso e economicamente vital de Türkiye. Com quase 13.500 deles provavelmente danificados e centenas de milhares de outros afetados em menor grau, a perda de vidas seria maior do que o que o país acabou de experimentar, previu Sener.

Algumas autoridades turcas, incluindo o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, expressaram as mesmas preocupações. O chefe da administração da cidade disse que 90.000 estruturas correm o risco de colapso total no caso de um grande terremoto, citando uma nova pesquisa de seu município.













Falando em uma entrevista na TV esta semana, Imamoglu criticou o governo central por emitir uma anistia para cerca de 317.000 prédios que não cumpriram os códigos de resiliência a terremotos. Isso significava que os proprietários podiam pagar uma multa em vez de demolir suas propriedades.

Istambul está localizada perto de uma linha de falha tectônica que passa sob o Mar de Mármara. O terremoto de 1999 em Izmit, que matou mais de 17.000 pessoas, ocorreu cerca de 80 quilômetros a leste do centro da cidade e metade dessa distância de sua parte mais oriental.

A sismóloga turca Naci Gorur, da Universidade Técnica de Istambul, alertou que o risco de um grande terremoto atingir Istambul em um futuro próximo está crescendo. A probabilidade de um tremor de magnitude 7 ocorrer perto da cidade dentro de 30 anos aumentou de 62% após o desastre de 1999 para 80% agora, disse ele durante uma aparição na TV. Os cientistas citaram cálculos de Tom Parsons, um colega pesquisador do US Geological Survey.

Os terremotos gêmeos em 6 de fevereiro causaram uma devastação maciça em Türkiye e no norte da Síria. O número combinado de mortes é estimado em cerca de 44.000, incluindo mais de 38.000 no lado turco.