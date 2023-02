A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia , Maria Zakharova, comentando as palavras da vice-secretária de Estado dos EUA, Victoria Nuland, sobre os ataques na Crimeia, aconselhou a lidar com balões brancos e OVNIs. Além disso, segundo ela, as palavras de Nuland confirmam mais uma vez o envolvimento dos Estados Unidos no conflito na Ucrânia.