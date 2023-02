Zakharova respondeu às palavras de Nuland sobre o Prêmio Nobel para Netanyahu

A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia , Maria Zakharova, ficou surpresa com a declaração da subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, Victoria Nuland, sobre o Prêmio Nobel para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e escreveu que não sabia que Nuland tomava decisões para o Comitê Nobel.

“Victoria, melhor para a solução do conflito no Oriente Médio e a existência plena do estado da Palestina. Ou é completamente irreal? Ou talvez esta primavera tenha tanto efeito sobre os habitantes da administração da Casa Branca? A propósito , não sabia que era Nuland quem tomava as decisões para o Comitê do Nobel”, escreveu Zakharova em seu canal no Telegram.