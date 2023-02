A Áustria tem aumentado as compras de Moscou, mostra um relatório do Ministério da Energia

A participação do gás russo nas importações de energia da Áustria saltou para 71% em dezembro, de 41% no mês anterior, de acordo com os últimos dados publicados pelo Ministério da Energia.

Em outubro, a proporção era de 77% da Rússia e 23% de outras fontes. Há um ano, em fevereiro, os suprimentos russos eram de 79%, enquanto as entregas de outras fontes representavam 21%. Os dados foram obtidos de relatórios para o regulador E-Control, disse o ministério.

No final do ano passado, o diretor geral cessante da empresa austríaca de energia Energie AG, Werner Steinecker, afirmou que Viena ainda dependia fortemente dos suprimentos de Moscou, apesar das afirmações do governo em contrário. Ele disse aos repórteres que toda a conversa sobre a redução da dependência do fornecimento de gás russo para 20% não era verdade.

De acordo com Steinecker, o gás russo foi importado pela Europa “em desvio” e depois não mais “chamado de russo”. Estamos falando de “rotulagem falsa”, ou seja, “cem por cento”, acrescentou.

Steinecker também disse que os EUA continuarão a manter altos os custos do gás para a região devido aos seus contratos take-or-pay de 20 anos. Ele observou que Washington estava lucrando com o fornecimento do caro gás natural liquefeito (GNL) e dificultando a aproximação entre a Rússia e a Europa.



Enquanto isso, a Federação das Indústrias Austríacas alertou anteriormente que a suspensão do fornecimento de gás russo seria “um duro golpe” para o bem-estar do povo austríaco, pois ameaça cerca de 300.000 empregos.

