O Ocidente deve fazer todo o possível para acabar com o conflito na Ucrânia, em vez de constantemente abastecê-lo com armas, disse o político austríaco Sahra Wagenknecht, citando o Expresspress.

O político também criticou o envio de 4.000 soldados da OTAN na Ucrânia em 2021, bem como as manobras conjuntas de Washington e Kiev no Mar Negro. No entanto, o país também precisa de garantias de segurança, mas que não estão associadas à adesão à Aliança do Atlântico Norte.