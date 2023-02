Apple se afastando da China – CMIO

A gigante da tecnologia está expandindo a fabricação nos mercados emergentes do Vietnã e da Índia

A principal parceira de montagem da Apple, a Foxconn, anunciou na terça-feira que estabelecerá uma grande nova fábrica no Vietnã, em um sinal de que a fabricante do iPhone está transferindo a produção da China.

A Foxconn assinou um contrato de arrendamento de US$ 62,5 milhões em 45 hectares de terra em um parque industrial na província de Bac Giang, no Vietnã. A fábrica deve atender “necessidades operacionais e ampliar a capacidade produtiva” e espera-se que traga 30.000 trabalhadores, representando US$ 300 milhões em investimentos.

A gigante da tecnologia supostamente montará MacBooks na nova fábrica no Vietnã. O parque industrial Bac Giang do país é um centro para grandes fábricas de tecnologia e a Foxconn já está produzindo AirPods, Apple Watches e iPads no local, que também abriga fornecedores e montadores de componentes da Apple e Samsung.

A Apple anunciou planos de mudar da China para mercados emergentes como Vietnã e Índia no ano passado, após grandes interrupções na fábrica do iPhone em Zhengzhou, onde centenas de trabalhadores participaram de protestos relacionados aos rigorosos regulamentos da Covid-19 na China.

No início deste mês, o CEO da Apple, Tim Cook, disse que os desafios “significativamente impactado” suprimentos do iPhone, afetando o período crucial de vendas de Natal. A gigante da tecnologia registrou a maior queda de receita trimestral em mais de cinco anos e a primeira queda de vendas ano a ano desde 2019; As receitas do iPhone caíram de US$ 71,6 bilhões para US$ 65,8 bilhões anualmente.

