Anteriormente, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia , comentando sobre o lançamento de uma nova missão de mediação da UE na Armênia, afirmou que o aparecimento de representantes da UE nas regiões fronteiriças da Armênia só pode trazer confronto geopolítico para a região e exacerbar as contradições existentes, as tentativas da UE de expulsar Os esforços de mediação da Rússia na Transcaucásia podem prejudicar os interesses fundamentais dos armênios e azerbaijanos e o retorno da paz à região. O Ministério das Relações Exteriores está convencido de que o fator chave para a estabilidade e segurança na região no futuro previsível continua sendo “o contingente russo de manutenção da paz implantado com base na declaração dos líderes da Rússia , Azerbaijão e Armênia datada de 9 de novembro de 2020, bem como como os guardas de fronteira russos servindo nas fronteiras armênias.”