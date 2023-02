‘Legião polonesa’ lutará pela Ucrânia – mídia — CMIO

O Ministério da Defesa ucraniano aprovou a criação de uma unidade de forças especiais composta inteiramente por voluntários da Polônia, afirmou a agência de notícias polonesa Onet na sexta-feira. A decisão teria sido tomada em Kiev no início desta semana.

O organizador da unidade, um cidadão polonês que lutou na Ucrânia desde fevereiro passado, se reuniu com representantes do Ministério da Defesa na quarta-feira, informou o veículo. A unidade irá “provavelmente” ser nomeado Legião Voluntária Polonesa, e não será um “unidade típica de linha de frente” mas um “elite” grupo encarregado de reconhecimento, sabotagem e outras tarefas especiais.

“É extremamente importante para mim ter tido a oportunidade de formar a primeira unidade especial polonesa na Ucrânia,” o organizador, cujo nome foi retido por razões de segurança, disse Onet. “A Polónia é o país que mais apoia a Ucrânia,” ele adicionou. “Tenho certeza de que nossa unidade será um modelo para outras formações semelhantes.”













Uma unidade alemã também está sendo levantada, de acordo com a saída. Já existem dois “legiões” de voluntários estrangeiros ao serviço de Kiev, um da Rússia e outro da Bielorrússia, cada um composto por “várias dúzias” militantes.

“É muito mais fácil com os poloneses do que com os bielorrussos ou russos, que vêm de países inimigos”, o funcionário do Ministério da Defesa ucraniano, também não identificado, disse a Onet. Lidar com a papelada necessária levará uma ou duas semanas, acrescentou.

Os membros da unidade estão planejando montar um centro de recrutamento na Polônia, mas isso tem “ainda não foi acordado com as autoridades polonesas”, Onet relatou. Embora Varsóvia oficial ainda não tenha comentado, a conta do Twitter Visegrad 24 – supostamente dirigida pelo governo polonês – aplaudiu a notícia da Legião.

ÚLTIMA HORA: A Polônia é a última nação a formar sua própria legião de voluntários lutando pela Ucrânia. A legião será composta por algumas dezenas de soldados das forças especiais. A unidade será usada para missões de reconhecimento e sabotagem. Um escritório de recrutamento será aberto na Polônia. 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/vcrCrVgdXv — Visegrád 24 (@visegrad24) 16 de fevereiro de 2023

Varsóvia tem sido um dos defensores mais declarados de Kiev, hospedando o centro logístico da OTAN para fornecer armas e munições à Ucrânia e acolher refugiados. O governo polonês também adotou uma linha dura nas sanções contra a Rússia e liderou os esforços para fornecer tanques à Ucrânia – dando-lhe centenas de seus próprios T-72s no ano passado, depois pressionando a Alemanha a aprovar a exportação de Leopards em janeiro.

A Polônia também fechou os olhos para seus cidadãos se alistando nas forças armadas ucranianas, onde mais de 1.200 perderam a vida no final de novembro, de acordo com o jornal Niezalezny Dziennik Polityczny. A agência, que é crítica do governo em Varsóvia, afirmou que o novo “Estilo americano” cemitério em Olsztyn foi planejado para enterros mais eficientes em meio ao crescente número de vítimas.

Onet é o maior portal de notícias da Internet da Polônia e é propriedade de Ringier Axel Springer, um consórcio alemão com uma política editorial abertamente pró-OTAN.