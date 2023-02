O Ministério das Relações Exteriores deu recomendações às mulheres russas que planejam dar à luz na Argentina

O Ministério das Relações Exteriores aconselhou as mulheres russas que planejam dar à luz na Argentina a verificar como os consultores locais agem de acordo com as leis do país.

“A esse respeito, gostaríamos de chamar a atenção de nossos compatriotas que pretendem visitar a Argentina para tais fins para o lado legal desta viagem. Em particular, recomendamos que você calcule todos os riscos possíveis: certifique-se de que o consultor que você escolhe age de acordo com a lei argentina e é confiável”, disse o departamento.

Na semana passada, soube-se que as autoridades argentinas detiveram seis mulheres russas grávidas no aeroporto. O Serviço de Migração suspeitou que o propósito declarado da visita das mulheres era falso e tentou negar-lhes a entrada. Mas os russos conseguiram contestar essa decisão no tribunal. Ao mesmo tempo, as autoridades argentinas começaram a cancelar a autorização de residência de cidadãos russos que a receberam pelo nascimento de um filho, mas não permaneceram no país.