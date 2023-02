Rússia aprova venda de fábricas da IKEA – oficial – CMIO

As instalações serão adquiridas por dois compradores locais, disse o vice-ministro do Comércio

Uma comissão do governo russo aprovou a venda das fábricas da fabricante de móveis sueca IKEA na Rússia para dois compradores locais, disse o vice-ministro da Indústria e Comércio, Viktor Yevtukhov, ao jornal Izvestia na quinta-feira.

As três fábricas serão adquiridas pela fabricante russa de bancadas de cozinha Slotex e pela madeireira Luzales, segundo o executivo. As instalações continuarão a operar e os produtos produzidos serão vendidos por pontos de venda domésticos.

“É importante para nós que as instalações de produção funcionem e sejam desenvolvidas, e que os empregos sejam preservados,” Yevtukhov disse ao meio de comunicação. “Os novos proprietários, se necessário, podem contar com todas as medidas possíveis de apoio do Estado”, ele disse.

Enquanto isso, o proprietário da marca Inter IKEA Group foi citado pela Reuters como tendo dito que o processo de vendas está sujeito a um processo de aprovação obrigatória. “Esse processo é entre as autoridades e as empresas candidatas. Concordamos com os potenciais compradores em não compartilhar nenhum detalhe a respeito deles e da integridade do processo de vendas”, a empresa afirmou.

A Rússia foi o décimo maior mercado da IKEA no ano até agosto de 2021. Nesse período de 12 meses, as vendas totalizaram $ 1,8 bilhão, ou 4% do total de vendas no varejo da empresa.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Número de empresas estrangeiras realizando ‘negócios como sempre’ na Rússia revelado

Em março, a fabricante de móveis juntou-se a várias empresas internacionais para interromper os negócios na Rússia devido a sanções relacionadas à Ucrânia. A empresa disse que venderia fábricas, fecharia escritórios e reduziria sua força de trabalho de 15.000 pessoas na Rússia. Ele reabriu para uma breve liquidação on-line no verão passado.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT