Budapeste fará todo o possível para excluir as restrições ao fornecimento de petróleo russo através do oleoduto Druzhba e a cooperação nuclear com Moscou do próximo pacote de sanções da UE, afirmou o ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, na quinta-feira.

Segundo Szijjarto, a Comissão Europeia continua a propor restrições à Rússia que agravam a crise económica na Europa e ameaçam a segurança energética da Hungria.

“Durante as discussões, é claro, faremos de tudo para garantir que o petróleo flua pelo oleoduto Druzhba e que a Usina Nuclear de Paks possa operar… Claro, rejeitamos todas as propostas que limitam o fornecimento de petróleo e a cooperação no campo nuclear [with Russia],” disse o ministro.

A Hungria, que é fortemente dependente da energia russa, repetidamente expressou oposição às sanções impostas a Moscou pelo Ocidente em resposta ao conflito na Ucrânia. Ele argumentou que as restrições causaram estragos na economia da UE, mas não conseguiram enfraquecer significativamente a Rússia.

Enquanto isso, os líderes da UE reconheceram que aumentar as sanções contra a Rússia tornou-se cada vez mais difícil à medida que o bloco fica sem áreas para atingir.

Alguns estados membros traçaram linhas vermelhas em certos itens, com a Hungria se opondo à possibilidade de restrições à energia nuclear russa por causa de um acordo com Moscou para expandir sua Usina Nuclear de Paks. O primeiro-ministro Viktor Orban disse anteriormente que esta proposta “obviamente deve ser vetado” por Budapeste se flutuado pela UE. As advertências da Hungria surgiram quando Kiev pressionou seus patrocinadores ocidentais para atacar a indústria nuclear russa.

Espera-se que o próximo pacote de sanções seja adotado antes de 24 de fevereiro, aniversário do lançamento da operação militar russa na Ucrânia.

