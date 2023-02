Clube de hobby dos EUA relata balão desaparecido após ‘abates de OVNIs’ – CMIO

O presidente Biden reconheceu que três objetos não identificados abatidos por caças americanos não eram aeronaves de espionagem estrangeiras

Um grupo de amadores em Illinois teme que um de seus pequenos balões “pico” possa ter sido abatido por um caça americano a milhares de pés sobre o Canadá, possivelmente confundido com uma aeronave hostil depois que um balão chinês de alta altitude entrou no espaço aéreo dos EUA sem permissão mês passado.

Com as autoridades americanas ainda incapazes de confirmar o que foi abatido em 11 de fevereiro, membros da Brigada de Balões de Garrafas do Norte de Illinois (NIBBB) ofereceram uma possível explicação. Os dados de rastreamento compartilhados pelo grupo mostram que um de seus pequenos balões de mylar “desapareceu em ação” na região de Yukon, no Canadá, no sábado, correspondendo à descrição, altitude e localização do objeto não identificado abatido por um F-22 dos EUA no mesmo dia.

O NIBBB e grupos de hobby semelhantes constroem o que são conhecidos como pico balões, enviando os dispositivos para o alto da atmosfera e rastreando-os enquanto circunavegam o globo. Os balões normalmente não custam mais de US$ 200 para serem construídos – alguns custam até US$ 12 – e geralmente têm menos de um metro de diâmetro.

Os militares ofereceram a primeira descrição oficial do objeto derrubado no início desta semana, dizendo que parecia ser um “pequeno balão metálico com uma carga amarrada abaixo dele” – combinando de perto com as características do pico balão do NIBBB, que carregava o indicativo de chamada K9YO-15.

Quando parou de transmitir, em 10 de fevereiro, o balão havia dado seis voltas ao redor da Terra, estando no ar por 123 dias consecutivos. Não está claro por que o dispositivo não foi visto em suas passagens anteriores, embora as autoridades tenham dito que pegaram o objeto pela primeira vez depois que os ajustes de radar foram feitos pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD).

O objeto foi atingido por um míssil AIM-9X Sidewinder, custando aos contribuintes um mínimo de $ 472.000.













Em um discurso televisionado na quinta-feira, o presidente Joe Biden esclareceu que o objeto abatido sobre o Canadá – assim como duas outras entidades atacadas por aviões de guerra dos EUA nos últimos dias – não eram veículos de vigilância estrangeiros, dizendo que eram “provavelmente balões vinculados a empresas privadas, recreação ou instituições de pesquisa que estudam o clima ou conduzem outras pesquisas científicas.”

Enquanto o fundador da Scientific Balloon Solutions, Ron Meadows, um especialista em balões pico, tentou informar ao governo que provavelmente havia derrubado um dispositivo barato usado por amadores para se divertir, ele disse que as autoridades não estavam ouvindo.

“Tentei entrar em contato com nossos militares e o FBI – e consegui contornar – para tentar esclarecê-los sobre o que muitas dessas coisas provavelmente são. E eles não vão parecer muito inteligentes para abatê-los,” Meadows disse à Aviation Week.

A agência observou que as descrições de todos os três objetos não identificados abatidos pelas forças dos EUA entre 10 e 12 de fevereiro “combinar com as formas, altitudes e cargas dos pequenos balões pico.”