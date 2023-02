A Crimeia tornou-se uma região russa em março de 2014, após um referendo após um golpe na Ucrânia. No referendo, 96,77% dos eleitores na Crimeia e 95,6% em Sevastopol votaram pela adesão à Rússia . A Ucrânia ainda considera a Crimeia seu território ocupado temporariamente, muitos países ocidentais apóiam Kiev nessa questão. Por seu lado, a liderança russa afirmou repetidamente que os habitantes da Crimeia votaram pela reunificação democrática com a Rússia , em total conformidade com o direito internacional e a Carta da ONU. Segundo Putin, a questão da Crimeia “finalmente foi encerrada”.