Nova ‘explosão de meteoros’ no aniversário do incidente de Chelyabinsk – CMIO

Um meteoro suspeito foi visto brilhando no céu sobre o Texas na noite de quarta-feira, de acordo com um xerife local, que citou controladores de tráfego aéreo na área. O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA confirmou que detectou um brilhante “clarão” na atmosfera, quase exatamente dez anos depois que um enorme meteoro caiu em Chelyabinsk, na Rússia.

Xerife do Condado de Hidalgo, Eddie Guerra levou para a mídia social para transmitir os relatórios das autoridades de aviação em Houston, dizendo que mais de uma aeronave havia avistado um meteoro perto de McAllen, uma cidade fronteiriça no sul do Texas.

“Fui informado por meus parceiros federais que o Controle de Tráfego Aéreo de Houston recebeu relatórios de duas aeronaves que viram um meteorito a oeste de McAllen. Onde o ponto exato de impacto é desconhecido,” disse o xerife, acrescentando que não houve relatos de danos na área.













O chefe de polícia da vizinha Alton, Jonathan Flores, disse à mídia local que sentiu um “explosão” na noite de quarta-feira, mas não conseguiu identificar sua origem.

“Eu sei que foi generalizado. Existem várias cidades recebendo a mesma ligação”, ele disse.

A aplicação da lei em outra cidade vizinha, Mission, disse ter recebido centenas de relatórios semelhantes de moradores que “ouviu a terra tremer,” com o Delegado de Polícia Cesar Torres observando que o departamento solicitou “suporte aéreo” do Departamento de Segurança Pública do Texas. Até o momento, não há informações sobre danos ou feridos na cidade.

A filial do Serviço Nacional de Meteorologia de Brownsville e Rio Grande Valley, Texas, posteriormente compartilhou imagens capturadas por seu Mapeador Geoestacionário de Raios, dizendo que havia “Recebi relatos de um possível meteoro/bola de fogo no céu no início desta noite a oeste de McAllen.” Explicou que as imagens mostram que houve um “flash na atmosfera” brilhante o suficiente para ser visto por satélites em órbita por volta das 17h30, horário local.

A suspeita de avistamento do meteoro ocorre exatamente dez anos depois que uma enorme bola de fogo foi vista sobre Chelyabinsk, na Rússia, em 2013. Esse incidente foi causado por um asteróide de cerca de 59 pés (18 metros) de diâmetro e pesando 10.000 toneladas, que explodiu em na atmosfera e produziu uma onda de choque significativa. A explosão e a queda de destroços deixaram quase 1.500 pessoas feridas e danificaram milhares de edifícios, embora não tenham resultado em mortes.