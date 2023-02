O ressentimento do ex-presidente dos EUA contra a escocesa Nicola Sturgeon decorre de sua oposição aos campos de golfe dele

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, criticou a primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon depois que ela anunciou sua renúncia na quarta-feira, descrevendo o líder mais antigo de Edimburgo como um “esquerdista enlouquecido” Quem “simboliza tudo de errado com a política de identidade” em um comunicado.

“Boa viagem para o extremista acordado Nicola Sturgeon da Escócia!”Trump escreveu em sua plataforma de mídia social Truth Social, insistindo“o povo maravilhoso da Escócia está muito melhor sem Sturgeon no cargo!”

A primeira mulher líder da Escócia”achava que não havia problema em colocar um homem biológico na prisão de uma mulher e, se isso não fosse ruim o suficiente, Sturgeon lutou por um ‘Projeto de Lei de Reconhecimento de Gênero’ que permitiria que crianças de 16 anos mudassem de gênero sem orientação médica”, disse o candidato presidencial de 2024.













“Construí as maiores propriedades de golfe do mundo na Escócia, mas ela lutou comigo o tempo todo, tornando meu trabalho muito mais difícil”, continuou Trump. Seus campos de golfe Trump Turnberry e Menie Estate perderam um total de £ 4,4 milhões (US$ 5,44 milhões) em 2021, de acordo com dados contábeis divulgados no início deste mês. Seu filho Eric Trump citou aumentos de preços, interrupções na cadeia de suprimentos e o Brexit em um relatório que acompanha os números sombrios.

Sturgeon renunciou durante uma coletiva de imprensa em Bute House na quarta-feira, prometendo permanecer no cargo enquanto a secretária nacional de seu Partido Nacional Escocês encontra um sucessor. Insistir na mudança não foi “uma reação a pressões de curto prazo,” Sturgeon disse que ela era apenas “muito recentemente” chegando a um acordo com o “impacto físico e mental”de seu longo mandato.

Depois que a controversa legislação de identificação de gênero que ela defendeu foi bloqueada pelo governo do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, no mês passado, Sturgeon alertou que tal intervenção provou o desprezo de Londres pelo processo democrático da Escócia e colocou um pé no “ladeira muito escorregadia” da devolução de poderes para o governo direto.

As esperanças de Sturgeon de um segundo referendo sobre a independência escocesa a ser realizado este ano foram frustradas quando a Suprema Corte do Reino Unido decidiu que o assunto não poderia prosseguir sem a aprovação de Westminster, e a própria primeira-ministra viu sua popularidade desmoronar, com 42% dos entrevistados em uma recente enquete sugerindo que ela renuncie imediatamente.