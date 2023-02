Soros faz previsão de eleições nos EUA – CMIO

O ativista bilionário chamou Donald Trump de “figura lamentável” que poderia desencadear o colapso do Partido Republicano

O ativista político bilionário George Soros disse que está torcendo para que a corrida presidencial republicana de 2024 se reduza a uma disputa entre o ex-presidente Donald Trump e o governador da Flórida Ron DeSantis – uma batalha que ele vê levando ao colapso do partido.

“Trump se transformou em uma figura lamentável lamentando continuamente sua perda em 2020”, disse o esquerdista húngaro na quinta-feira na Conferência de Segurança de Munique. “Grandes doadores republicanos o estão abandonando em massa. DeSantis é astuto, implacável e ambicioso. Ele provavelmente será o candidato republicano”.

Soros, o maior doador para os candidatos do Partido Democrata no ciclo eleitoral de 2022, disse que uma vitória de DeSantis em 2024 pode levar ao desastre para os republicanos. “Isso pode induzir Trump, cujo narcisismo se transformou em doença, a concorrer como candidato de um terceiro partido. Isso levaria a uma vitória esmagadora dos democratas e forçaria o partido republicano a se reformar”.

Enquanto Soros, brincando, reconheceu que ele pode ser “apenas um pouco grande tendenciosa” contra os republicanos, o cenário eleitoral que ele espera ver provavelmente não é exagerado. O apoio a Trump entre os eleitores republicanos diminuiu após as eleições parlamentares de 2022, nas quais os candidatos endossados ​​pelo ex-presidente se saíram pior do que o esperado. DeSantis, que foi reeleito como governador por uma margem histórica e liderou uma chapa republicana na qual os candidatos da Flórida ajudaram o partido a reconquistar o controle do Congresso, está atualmente à frente de Trump como o principal candidato do Partido Republicano em 2024.













O governador ainda não entrou oficialmente na corrida presidencial, mas Trump já começou a atirar, apelidando-o “Ron De Sanctimonious” e acusando DeSantis de ser um “RINO globalista.” Trump até ampliou um post de mídia social alegando que DeSantis era “aparar meninas do ensino médio” durante seu curto período trabalhando como professor décadas atrás.

Trump supostamente ameaçou em 2021 criar seu próprio partido político e deu a entender em dezembro que poderia concorrer em 2024 como candidato de um terceiro partido se os líderes republicanos não o apoiassem o suficiente. Como Soros especulou, tal candidatura provavelmente garantiria a vitória do candidato democrata porque Trump e o candidato republicano dividiriam os votos conservadores.