Por que a parceria China-Irã é importante – CMIO

Pequim oferece a Teerã uma tábua de salvação em meio às sanções ocidentais em troca de petróleo e o potencial de um amigo ‘poder adormecido’

O presidente Ebrahim Raisi, do Irã, concluiu uma visita oficial de Estado à China, onde se reuniu com seu homólogo em Pequim, Xi Jinping.

Antes da viagem, Raisi publicou um artigo no jornal do partido de maior elite da China, o Diário do Povo, falando contra “unilateralismo”, “medidas violentas” e sanções, que ambos os países acreditam ser as principais causas da instabilidade no mundo atual.

A visita ocorre em um momento crítico nas perspectivas geopolíticas das duas nações, como alude o editorial. Ambos os países estão enfrentando uma pressão cada vez maior dos Estados Unidos, que se esforça para contê-los e “xeque-mate” militar. Tendo há muito desistido de qualquer pretensão de defender o Plano de Ação Integral Conjunto (JCPOA) com Teerã, do qual Donald Trump se retirou, os EUA impuseram pesadas sanções ao país em uma tentativa de tentar prejudicar seu desenvolvimento econômico e militar.

Da mesma forma, os EUA impuseram uma série crescente de embargos às indústrias de tecnologia da China e estão tentando cercá-la militarmente. Isso levou Pequim e Teerã a diversificar suas parcerias longe do Ocidente e a se esforçar para aprofundar os laços entre si em várias áreas. Dois anos atrás, eles assinaram o Programa de Cooperação Irã-China de 25 anos, que provisoriamente prometeu US$ 400 bilhões em investimentos para o país do Oriente Médio.













Por que a China está interessada no Irã? O Irã é um país com enorme potencial inexplorado. Em muitos aspectos, é um poder adormecido. Com uma população de mais de 86 milhões, é um dos países mais populosos do Oriente Médio e, como a China, é o chamado “estado civilizado”, ou seja, uma nação que evoluiu diretamente de um antigo império, a Pérsia. Embora o Irã esteja sujeito a políticas de contenção dos EUA desde a revolução de 1979, ele provou ser um adversário formidável do Ocidente e, portanto, um parceiro estratégico potencial crítico para a China. Isso ganha ainda mais importância quando suas reservas de petróleo em grande escala são levadas em consideração. A China precisa de maior apoio geopolítico para enfrentar o Ocidente e o Irã é uma parte importante disso.

Teerã, da mesma forma, vê Pequim como sua melhor aposta para escapar da contenção imposta por Washington. O desrespeito flagrante e intencional da América ao JCPOA acabou com todas as ilusões que o Irã já teve sobre os EUA e seus aliados, e reconhece que nunca será capaz de prosperar a menos que encontre o espaço político para fazê-lo em um mundo multipolar. Em outras palavras, Teerã está apostando em ajudar a estabelecer um mundo onde haja muitas potências, em oposição a um dominado unilateralmente pelos EUA, no qual pode ser capaz de minar a influência de sanções e políticas hostis de aliados dos EUA, como Israel. Embora isso signifique aprofundar seus laços com a China, também envolve um relacionamento próximo com a Índia e a Rússia, dois outros Estados influentes que enfrentam a máquina de sanções dos EUA.

Mas, ao formular essa relação, a China vê o Irã como um aliado? Apesar da retórica calorosa de Pequim e das promessas a Teerã, a realidade é mais complicada. Embora o elemento estratégico descrito acima seja importante para Pequim, a China está tentando cortejar todo o Oriente Médio simultaneamente como parte de um ato de equilíbrio estratégico mais amplo. Enquanto a China está disposta a aprofundar seus laços com Teerã, Pequim não está tomando partido em conflitos no Oriente Médio, optando pela neutralidade e “estabilidade” e assinando acordos de parceria estratégica com países como a Arábia Saudita, rival do Irã.













Tudo isso leva a um fator determinante na tomada de decisões da China: o acesso ao petróleo e à energia. A China é o maior consumidor e importador de petróleo do mundo, e sua dependência excessiva da importação de petróleo por rotas marítimas através de sua costa leste é uma fraqueza estratégica que os EUA procurariam explorar em caso de conflito. Embora o Irã ter seu próprio petróleo seja um fator óbvio, o mais significativo é que ele também serve como uma ponte terrestre geográfica do Oriente Médio para a Ásia, o que o torna uma parte crítica da Iniciativa do Cinturão e Rota. Embora a China também possa comprar petróleo da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros, o que esses estados não podem fazer é transportar o petróleo para a China por terra, o que a tornaria menos vulnerável a possíveis ataques dos EUA. Com isso, a China está interessada em criar infraestrutura no Irã, assim como no vizinho Afeganistão.

Em última análise, o Irã é fundamental para a segurança nacional da China em várias áreas: geopolítica, energia e geografia. Ambos os lados passaram a reconhecer o outro como uma de suas parcerias geopolíticas mais importantes. Em uma era de crescente hostilidade, agressão e coerção dos EUA, China e Irã estão se unindo como dois estados que entendem a importância da multipolaridade e encontram um terreno comum para se desenvolver em meio às sanções ocidentais. A China oferece crescimento para o Irã, enquanto o Irã também oferece segurança, energia e o potencial de uma “potência adormecida” no Oriente Médio. Ambos os países querem construir um mundo muito diferente, que os EUA estão fazendo de tudo para impedir.