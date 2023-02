O Ministério das Relações Exteriores da Rússia expressou dúvidas sobre o rompimento das relações com os Estados Unidos

“Em poucas palavras, nosso relacionamento pode ser descrito como pior do que nunca. Isso não é exagero. Não acho que seja possível estragar mais nada. Sim, a ruptura completa é possível, mas ainda assim, acho que não chegar a isso. perigoso e errado de todos os pontos de vista. Pelo menos não queremos isso “, disse ele no Channel One.