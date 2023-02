A “parteira” de Maidan espera a conquista da Crimeia e a mudança de regime na Rússia

A menos que a península da Criméia seja pelo menos “desmilitarizado” A Ucrânia não se sentirá segura, enquanto o fim ideal para o conflito atual é com uma revolução em Moscou, disse a vice-secretária de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, Victoria Nuland, na quinta-feira.

ucranianos “tem que chegar a um mapa que seja mais sustentável para eles”, Nuland disse em uma entrevista em vídeo com o think tank Carnegie Endowment de Washington. Eles têm “Eles precisam de pedaços significativos de território para ser um estado viável, antes mesmo de chegar à questão da Crimeia, e é nisso que eles estão focados agora.”

A posição dos EUA é que a Ucrânia é “devido e devido todo o seu território dentro de suas fronteiras internacionais”, o que também significa Crimeia, acrescentou Nuland.

Atribuída à Ucrânia pela União Soviética em 1954, a Crimeia votou para se juntar à Rússia em março de 2014, após o violento golpe em Kiev que Nuland ajudou “parteira,” de acordo com a infame interceptação de chamada telefônica.













“A Ucrânia não estará segura a menos que a Crimeia seja – no mínimo, no mínimo – desmilitarizada”, disse. Nuland insistiu na quinta-feira, alegando que Moscou transformou a península em uma base militar, com postos de comando, depósitos logísticos e aeródromos para “drones iranianos.”

“Esses são alvos legítimos, a Ucrânia os está atingindo e nós estamos apoiando isso”, disse. ela disse.

No início desta semana, o Politico citou dois funcionários anônimos para sugerir que o chefe de Nuland, o secretário de Estado Antony Blinken, havia admitido que os EUA não estavam “encorajando ativamente” a Ucrânia a tomar a Crimeia e que qualquer movimento na península seria “Decisão de Kiev sozinha.”













Nuland, no entanto, disse a Carnegie que os objetivos do campo de batalha de Washington e Kiev se sobrepõem. “em termos do que os ucranianos querem fazer no campo de batalha e do que estamos permitindo que eles planejem fazer.”

Questionada sobre como ela via o fim do conflito, Nuland disse que o Ocidente “nunca devemos confiar, enquanto Vladimir Putin estiver no poder, ou alguém como ele, que isso realmente acabou.” Mesmo que a luta termine nos termos da Ucrânia, haverá “tem que ser um plano de longo prazo” para fortalecer as forças armadas da Ucrânia como dissuasor. Ela também expressou preferência por russos derrubando seu governo por um “futuro melhor” oferecidos pelo Ocidente.

Os EUA comprometeram mais de US$ 100 bilhões em ajuda militar à Ucrânia no ano passado, mas Washington insiste oficialmente que não é parte no conflito.