Pinochet foi responsável pela morte de Pablo Neruda, diz sobrinho do poeta chileno

Na quarta-feira (15), um grupo de investigadores forenses divulgaram o relatório final de uma ação judicial que dura mais de 12 anos para precisar qual foi a verdadeira causa da morte de Neruda. A morte do escritor é investigada pela Justiça chilena desde 2011, quando o Partido Comunista do Chile questionou formalmente a versão oficial.

“A bactéria Clostridium botulinum encontrada em seu corpo não deveria estar no esqueleto de Neruda, isso significa que ele foi assassinado, que houve intervenção de agentes do Estado“, disse Rodolfo Reyes, que também atua como advogado da família, logo após a apresentação do laudo.