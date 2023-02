Pentágono para ajudar as tropas a fazer abortos – CMIO

Oficiais militares dos EUA revelaram benefícios especiais para militares que desejam interromper a gravidez

O Pentágono tomou medidas para garantir que as tropas tenham acesso fácil ao aborto, oferecendo ampla folga e viagens totalmente financiadas para membros do serviço que estão estacionados em estados que proibiram o procedimento após a decisão da Suprema Corte dos EUA no ano passado sobre Roe v Wade.

Funcionários do Departamento de Defesa revelaram os benefícios especiais na quinta-feira, dizendo que as tropas que precisam sair do estado para fazer um aborto terão até três semanas de licença e subsídios para cobrir todos os custos de viagem. Os ramos militares dos EUA têm 30 dias para promulgar as novas políticas.

Os membros do serviço não podem controlar onde estão estacionados, disse um oficial sênior da defesa ao Military Times, e as novas políticas são projetadas para aliviar o impacto potencial em seus “acesso a cuidados de saúde essenciais”. O funcionário expressou esperança de que a mudança “ajudará a garantir a longo prazo que sejamos capazes de recrutar, reter e manter a prontidão de uma força altamente qualificada.”

A questão surgiu no verão passado, quando a alta corte do país derrubou as proteções ao aborto consagradas na decisão Roe v Wade de 1973 e deixou para os estados fazerem suas próprias leis sobre o acesso ao procedimento. Dezenas de estados, incluindo Texas e Geórgia, impuseram proibições ou novas restrições.













Os novos benefícios de licença e viagem podem ser acessados ​​se um membro do serviço ou seu dependente precisar acessar serviços de aborto ou tratamento de fertilidade fora do estado. A política foi elaborada para evitar que os comandantes atrasem as aprovações de licença tomando medidas como exigir que as tropas se submetam a exames médicos ou falem com um capelão.

“Teremos que ir atrás dos comandantes que fazem coisas ruins, assim como vamos atrás dos comandantes tóxicos”, disse. disse o oficial de defesa não identificado.

As tropas também têm até 20 semanas, em vez do limite anterior de duas semanas, para informar seus comandantes sobre uma gravidez. Aqueles que optarem por atrasar a notificação podem ser colocados em serviço leve e não destacáveis ​​por um prestador de cuidados de saúde militar, sem que sua condição seja divulgada ao comandante. No entanto, quando uma gravidez é descoberta em testes pré-desdobramento, as tropas que não planejam abortar seu bebê devem notificar seu comandante imediatamente.

Um estudo do Pentágono descobriu que 56,2% das mulheres militares que tiveram uma gravidez indesejada não usaram controle de natalidade no momento em que conceberam.