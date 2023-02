Tesla faz recall de mais de 360.000 carros por ameaça de direção autônoma – CMIO

O Full Self-Driving Beta pode causar um acidente ao não parar em circunstâncias de risco, disseram os reguladores

A fabricante de carros elétricos Tesla está fazendo o recall de 362.758 veículos devido a falhas potencialmente fatais em seu software Full Self-Driving Beta, revelou a Administração Nacional de Segurança em Transporte Rodoviário na quinta-feira. O sistema supostamente “permite que um veículo exceda os limites de velocidade ou passe por cruzamentos de maneira ilegal ou imprevisível” que “aumenta o risco de um acidente.”

O software defeituoso pode permitir que o carro passe por um cruzamento em uma faixa de conversão, não pare em um sinal de parada ou mergulhe em um cruzamento apesar de um sinal de alerta amarelo, explicou o regulador, acrescentando que o sistema também pode “responder insuficientemente às mudanças nos limites de velocidade afixados ou não levar em conta adequadamente o ajuste do motorista da velocidade do veículo para exceder os limites de velocidade afixados.”

Os carros afetados pelo recall incluem o Model S, o Model X, o Model 3 e o Model Y – a totalidade das ofertas atuais da Tesla – fabricados entre 2016 e 2023 e equipados com Full Self-Driving Beta.

CEOElon Musk franziu a testa sobre o uso da palavra "lembrar," no entanto, observando que os usuários dos veículos afetados receberão correções de software gratuitas "no ar" – ou seja, sem fio – a partir de abril e não precisam devolver fisicamente seus carros à concessionária como em um recall tradicional. A montadora insiste que não tem conhecimento de nenhuma morte ou ferimento resultante de seu software de direção autônoma.













Os problemas foram descobertos durante o teste do software Full Self-Driving da Tesla, que a montadora admitiu no passado que provavelmente nunca será capaz de pilotar os veículos caros. O defensor da segurança automotiva, Ralph Nader, pediu no ano passado que a Tesla retirasse a tecnologia de seus veículos, e o Departamento de Veículos Automotores da Califórnia reclamou que a Tesla está enganando os clientes, alegando que seus carros podem realmente dirigir sozinhos.

Mesmo a versão significativamente reduzida do Full Self-Driving conhecida como Autopilot foi implicada em vários acidentes, de acordo com a NHTSA, que encontrou pelo menos 16 acidentes nos quais Teslas desligaram o piloto automático um segundo antes de bater em objetos estacionários que teriam foi identificado por um motorista humano com bastante tempo para desviar do caminho.